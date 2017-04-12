Радикалы начали бессрочное блокирование "дочки" Сбербанка в Днепре

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" Сбербанка в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

В понедельник радикалы из "Национального корпуса" заблокировали работу одного из харьковских отделений Сбербанка. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка. Радикалы также проводят акцию возле центрального офиса банка в Киеве.

"Национальный корпус начал бессрочную акцию против "Сбербанка" в центре Днепра… Сегодня утром, несмотря на дождь, 50 активистов пришли к центральному отделению "Сбербанка" в Днепре, расклеили его информационными стикерами с призывами забирать деньги, вывесили огромный флаг Украины", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

Как сообщила ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".