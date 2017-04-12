Вьетнамцы хотят бойкотировать United Airlines после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители Вьетнама пришли в негодование после того, как выяснилось, что снятый силой пассажир рейса авиакомпании United Airlines оказался по происхождению вьетнамцем, передает агентство Рейтер.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы, и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.

Несмотря на то, что United Airlines не осуществляет прямых авиарейсов во Вьетнам, в социальных сетях звучали призывы к бойкоту авиакомпании после того, как появилось видео, на которых 69-летнего Дэвида Дао силой сняли с рейса авиакомпании.

Глава United Airlines Оскар Муньос после инцидента с насильным снятием пассажира с рейса пообещал исправить ситуацию, чтобы избежать ее повторения в будущем. Муньос также принес извинения пассажиру самолета, которого из-за овербукинга насильно сняли с рейса.