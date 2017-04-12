Опрос показал рост числа французов, поддерживающих Фийона

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Число избирателей, собирающихся голосовать за кандидата в президенты Франции, экс-премьера страны Франсуа Фийона, выросло за сутки на 1 процентный пункт, тогда как позиции его ключевых соперников остаются стабильными, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса компании OpinionWay.
Согласно этим данным, Фийон в первом туре придет третьим с результатом в 20% голосов.
На один процентный пункт выросли и шансы Фийона на победу во втором туре выборов. Ему прочат победу над Ле Пен с результатом 58% против 42%.
В то же время, шансы Ле Пен на победу во втором туре против Макрона также выросли на один пункт. Однако для того, чтобы занять президентское кресло результата в 38% голосов недостаточно, поэтому победу предрекают Макрону (62%).
Опрос проводился в период между 9 и 11 апреля, участие в нем приняли 1395 французов в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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