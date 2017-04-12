Саакашвили рассказал, сколько раз Порошенко предлагал ему пост премьера

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что глава Украины Петр Порошенко "два с половиной раза" предлагал ему занять пост премьера.

Весной прошлого года на Украине разгорелся политический кризис, результатом которого стала отставка правительства Аресения Яценюка. Тогда среди вероятных претендентов на пост главы правительства называли также Саакашвили. Однако 14 апреля 2016 года премьером был назначен Владимир Гройсман, который и сейчас занимает этот пост.

"Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: "У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром", — заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.

Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную раду.