Силовики выпустили по территории ДНР более 300 мин за сутки, заявил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (99)

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 300 мин за сутки, сообщил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"Противник продолжил нарушение минских договоренностей, выпустив по территории республики 311 мин калибром 120 и 82 миллиметра, больше половины из которых — 162 мины — пришлось на Авдеевскую промзону", — сказал Басурин.