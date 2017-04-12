В Турции арестовали россиянина, задержанного на границе с взрывчаткой

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте гражданина России Джамалали Гаджиева, ранее задержанного на границе с Сирией с 1,5 килограммами взрывчатки, двумя гранатами и поясом смертника, передает в среду агентство Anadolu. © AP Photo/ Martin Meissner ВС ФРГ вынес решение об аресте россиянина, подозреваемого в связи с ИГ

Генштаб Турции сообщил на прошлой неделе о задержании на турецко-сирийской границе в районе КПП Инанлы провинции Килис выходца из Чечни, который имел при себе 1,5 килограмма взрывчатки и намеревался совершить теракт. С ним была задержана группа из 17 сирийцев, в том числе 9 мужчин, 4 женщины и 4 ребенка.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, 29-летний Гаджиев был задержан сотрудниками сил безопасности у селения Инанлы при попытке проникнуть в Турцию через подкоп под бетонной стеной, построенной вдоль границы.

В ходе допроса было установлено, что Гаджиев два года назад вступил в ряды террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), в ходе последних боев с силами самообороны сирийских курдов. был ранен, после чего принял решение покинуть Сирию.

Гаджиев обвиняется в участии в деятельности террористической организации. В силах безопасности Турции не исключили возможности того, что боевик пытался проникнуть на территорию страны для совершения теракта.