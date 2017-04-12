В Польше заявили о готовности расширить работу военных на Ближнем Востоке

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Польша может активизировать военное присутствие на Ближнем Востоке, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью газете Rzeczpospolita.

"Ситуация на Ближнем Востоке динамичная. Сегодня американцы посылают союзникам сигналы о необходимости более активного участия. С нашей стороны мы можем говорить о двух направлениях деятельности. Либо увеличении квот, либо расширении их мандата", — сказал Солох.

Он напомнил, что в настоящее время польские военные обучают местные силы в Ираке и ВВС Кувейта, осуществляют работу по наблюдению и разведке на территории Ирака. "Может быть, можно было бы расширить (их работу) и на территорию Сирии", — сказал он.

При этом Солох заявил, что решение об участии польских военных в боевых действиях на территории Ирака пока не принято. "Пока не приняты решения. Но каждый сценарий мы принимаем во внимание. Нет сомнений в том, что мы готовы к более активному участию на Ближнем Востоке. Такую позицию представляет президент Анджей Дуда. А в какой формуле это произойдет, возможно, будет решено в конце мая на саммите НАТО или в прямых переговорах с новой американской администрацией", — сказал он.

При этом глава бюро нацбезопасности не исключил возможности использования в миротворческой миссии на Ближнем Востоке многонациональной польско-литовско-украинской бригады. "Эта бригада имеет потенциал, который может быть в дальнейшем использован при условии согласия трех стран, ее составляющих", — добавил Солох.