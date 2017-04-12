В Киеве раскритиковали высказывания Дорна о братстве России и Украины

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал "недостойными" высказывания известного украинского певца Ивана Дорна, который заявил о братстве украинцев и русских, а также выразил надежду на скорое примирение.

Интервью певца опубликовано в Youtube , в нем Дорн заявил, что "ему нравится думать", что русские и украинцы братья.

"Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная личная позиция, в том смысле — помогает он или не помогает (военным — ред.), но говорить о ссоре и так, как-будто здесь у нас ничего не происходит, — это недостойно", — заявил Нищук.

При этом он отметил, что минкультуры может только декларативно реагировать на заявления Дорна.

"Он не состоит в каком-то государственном учреждении или учреждении культуры, где мы имеем возможность как-то на него повлиять… Юридически мы никак не можем на него влиять", — пояснил министр.