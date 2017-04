"Медуза" проведет экспертизу статей получившего "Пулитцера" NYT

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Редакция портала "Медуза" намерена провести независимую экспертизу материалов ставшей обладательницей Пулитцеровской премии газеты The New York Times, в которых, как считают в "Медузе", есть "объемные заимствования" из двух материалов корреспондента Даниила Туровского, вышедших на портале, а по итогам обратится в оргкомитет премии, сообщил РИА Новости главный редактор портала Иван Колпаков.

Газета The New York Times была удостоена самой престижной в США награды за достижения в журналистике и литературе — Пулитцеровской премии — за освещение "российского вмешательства" в выборы США. По словам организаторов, коллектив New York Times получил премию за материалы, задавшие тон освещению якобы усилий Москвы. Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация президента США Дональда Трампа также отвергала эти утверждения.

"В материале Эндрю Крамера имеются объемные заимствования из двух материалов Даниила Туровского, вышедших на "Медузе". Один из материалов пересказан почти дословно, при этом ссылки на этот текст в публикации NYT нет. Нам кажется, что это недобросовестная работа журналиста The New York Times. Вся эта ситуация, на наш взгляд, к сожалению, дискредитирует Пулитцеровскую премию. Мы считаем, что материал Крамера должен быть исключен из списка награжденных, никаких других целей у нас сейчас нет", — заявил Колпаков.

"Мы будем обращаться в оргкомитет премии после того, как получим заключение независимого эксперта, которым согласился выступить генеральный продюсер Русской службы Би-Би-Си, бывший главный редактор Slon.ru Андрей Горянов", — добавил собеседник агентства.

Комментарием New York Times РИА Новости в настоящее время не располагает.