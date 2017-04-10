NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о "вмешательстве" РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Газета New York Times удостоена Пулитцеровской премии за освещение "российского вмешательства" в выборы США, лауреатов самой престижной в США награды за достижения в журналистике и литературе объявляют в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

По словам организаторов, коллектив New York Times получил премию за материалы задавшие тон освещению усилий Москвы.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация президента США Дональда Трампа также опровергала эти обвинения.

Награду в категории "За служение обществу" в этом году получили издания New York Daily News и Propublica, которых отметили за статьи о злоупотреблении местных чиновников в отношении малоимущих и расовых меньшинств.

Премию в категории "разъяснительная журналистика" за публикацию "панамских документов" об офшорных схемах организаторы присудили международному консорциуму McClatchy и газете Miami Herald.

В числе лауреатов премии в различных категориях также оказались такие издания как East Bay Times, Washington Post, Charleston–Gazette Mail, Salt Lake Tribune, New Yorker.

Победителями в категории новостная фотожурналистика стал фотограф Даниэл Берехулак за серию фотографий о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком для газеты The New York Times. Штатный фотограф Chicago Tribune Джейсон Уэмбсгэнс получил Пулитцеровскую премию за фоторепортаж о жизни десятилетнего мальчика, ставшего жертвой стрельбы на улицах Чикаго.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно. Награда присуждается в ряде категорий, в том числе за работу пишущих журналистов и фоторепортеров, критику, а также литературные произведения различных жанров. Отмечаемые жюри журналистские работы должны быть опубликованы в американской газете. Премия отдельно отмечает достижения в таких жанрах, как расследование, сенсация, фоторепортаж и новостное фото, а также критические статьи и редакционные колонки. Отдельная номинация отмечает достижения издания или новостной организации "за служение обществу".