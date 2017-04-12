Иракская армия проверяет видео с казнью 22 человек людьми в военной форме

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Иракская армия проверяет достоверность видео, в котором одетые в форму ВС Ирака неизвестные казнили 22 человека, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

По сообщению пресс-службы, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа людей в военной форме казнила 22 человека. "Сейчас видео анализируется и проверяется на достоверность. В случае, если подтвердится, что имело место превышение (полномочий – ред.), немедленно будет открыто расследование и приняты меры в соответствии с законодательством в отношении виновных, кем бы они ни были", — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в соцсети Facebook.

Военные Ирака совместно с шиитским народным ополчением ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сейчас проходит заключительная фаза операции по освобождению города Мосул от боевиков, окруженных в центре города.

* Террористическая организация, запрещенная в России