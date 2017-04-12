Саакашвили предложил отгородиться стеной от Донбасса

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса стеной.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену, отгородится от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", — написал он на своей странице в Facebook.

С 15 марта Киев начал полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Он был рассчитан на четыре года и мог обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ урезали больше чем вдвое.