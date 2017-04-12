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В мире

Иван Дорн назвал украинцев младшими братьями русских

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (171)
13:0812.04.2017
(обновлено: 13:53 12.04.2017)
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Певец Иван Дорн. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Украинские пользователи Facebook и министр культуры страны Евгений Нищук раскритиковали певца Ивана Дорна за интервью, в котором он назвал своих соотечественников "младшими братьями русских", а также заявил, что не жертвовал деньги на поддержку так называемой антитерррористической операции (АТО) в Донбассе.

В интервью, опубликованном в Youtube, Дорн заявил, что "ему нравится думать", что русские и украинцы братья, и скоро два народа помирятся.

"Скоро, оттепель уже начинается… начинаешь понимать, что… у нас все плохо, мы воюем, и что у нас из-за этого ничего не происходит – это как-то странно", — сказал украинский певец.

По словам Дорна, из-за ссоры между украинцами и русскими "младшие братья сказали нет всему от старшего брата", в том числе российской музыке. Именно с этим, по его мнению, связан расцвет украинской эстрады.

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© РИА Новости. Максим Богодвид
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Певец также заявил, что не жертвовал деньги украинским военным, однако оказал финансовую помощь пострадавшим во время обстрела в 2015 году в Мариуполе. Кроме того, он помогал благотворительным организациям, не связанным с армией.

Прокомментировал Дорн и свое выступление на фестивале "Новая волна" в Юрмале в 2014 году, когда он исполнил песню "Танец пингвина" в футболке с украинским государственным гербом. Он пояснил такой выбор желанием избежать критики на родине за участие в конкурсе.

Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал высказывания исполнителя "недостойными".

"У него может быть разная личная позиция, в том смысле — помогает он или не помогает (военным — ред.), но говорить о ссоре и так, как-будто здесь у нас ничего не происходит, — это недостойно", — заявил он.

Украинские пользователи Facebook разразились шквалом негативных комментариев в адрес Дорна, раскритиковав его как за слова о "младших братьях", так и за объяснение, зачем он одел футболку с трезубом на "Новой волне".

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© РИА Новости. Максим Богодвид
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"Вот так жил-жил человек, музыку хорошую писал, в телешоу участвовал, украинцы его любили, за трезуб на Юрмале уважали очень — и вот на тебе", — написал один из комментаторов. Другие предположили, что певец "продался за деньги". "Неужели деньги так меняют людей, или он не знал, какой будет реакция? Очень разочарована", — призналась пользователь соцсети.

Главный редактор издания Buro247 Ukraine Алексей Тарасов, в свою очередь, выразил мнение, что "артист, которому не плевать на аудиторию в своей стране", не мог произнести такое вслух.

Иван Дорн приобрел известность благодаря таким хитам, как "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние". Первый сольный альбом под названием "Co'N'Dorn" он презентовал в 2012, второй — "Randorn" — два года спустя. Дорн неоднократно становился номинантом и лауреатом музыкальных премий, в том числе Муз-ТВ и RU.TV.

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