Греция предложила США перевести военную базу из Турции на Крит

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство национальной обороны Греции обсуждает с США расширение американской военной базы в Суде на Крите и перевод туда базы из Турции, сообщил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве.

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Будущее базы министр национальной обороны Греции Панос Камменос и министр обороны США Джеймс Маттис обсуждали 24 марта во время визита Камменоса в Вашингтон. Как сообщил Камменос, состоялось большое обсуждение относительно потенциала для расширения базы в Суде и ее значения для альянса. Камменос также пригласил министра обороны США приехать в Грецию и побывать в Суде. До этого министр обороны США посещал Грецию 27 лет назад. Маттис принял приглашение.

"Сейчас вопросы расширения военной базы США в Суде обсуждаются, в том числе на какой срок с США может быть подписано соглашение", — сказал источник в министерстве национальной обороны Греции.

Соглашение по базе продлевается ежегодно.

"Мы хотим, чтобы в Суду перевели базу из Инджирлика (Турция). Это в наших интересах, мы не будем зависеть от Турции. Это также ослабит Турцию", — сказал источник, отметив, что политика Анкары трудно предсказуема, и никто не знает, какие действия может предпринять президент Тайип Эрдоган.

По его словам, сейчас Анкара постоянно шантажирует США, угрожая закрыть доступ в Инджирлик.

Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе.

Источник в Минобороны Греции вместе с тем опроверг сообщения о планах создать базу НАТО в Македонии.

"Это не обсуждается. Да и зачем там база? Какой смысл ее размещать? Хотя, конечно, мы заинтересованы в этом по понятным причинам сложных отношений с Турцией", — сказал собеседник агентства.