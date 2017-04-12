Греция предложила США перевести военную базу из Турции на Крит

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство национальной обороны Греции обсуждает с США расширение американской военной базы в Суде на Крите и перевод туда базы из Турции, сообщил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве.
"Сейчас вопросы расширения военной базы США в Суде обсуждаются, в том числе на какой срок с США может быть подписано соглашение", — сказал источник в министерстве национальной обороны Греции.
Соглашение по базе продлевается ежегодно.
"Мы хотим, чтобы в Суду перевели базу из Инджирлика (Турция). Это в наших интересах, мы не будем зависеть от Турции. Это также ослабит Турцию", — сказал источник, отметив, что политика Анкары трудно предсказуема, и никто не знает, какие действия может предпринять президент Тайип Эрдоган.
По его словам, сейчас Анкара постоянно шантажирует США, угрожая закрыть доступ в Инджирлик.
Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе.
Источник в Минобороны Греции вместе с тем опроверг сообщения о планах создать базу НАТО в Македонии.
"Это не обсуждается. Да и зачем там база? Какой смысл ее размещать? Хотя, конечно, мы заинтересованы в этом по понятным причинам сложных отношений с Турцией", — сказал собеседник агентства.