На Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике из-за нехватки антрацита

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Кабмин Украины вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.

"Распоряжение о временных мерах на рынке энергетике, нет возражений? Это продолжение (действия чрезвычайных мер – ред.). Принято", — сказал Гройсман на заседании правительства.

При этом он не уточнил, на какой срок продлено действие чрезвычайных мер.

На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. В марте действие этих мер было продлено еще на месяц. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.