Как Италия избегает крупных терактов

Илья Плеханов, для РИА Новости

Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с Владимиром Путиным во вторник заявил, что видит насущную необходимость совместной активной борьбы двух стран с терроризмом, сотрудничества правоохранительных органов и специальных служб. В этот же день директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил: теракт в метро Санкт-Петербурга показал, что работа по антитеррору в России не в полной мере отвечает существующим угрозам.

Как бы это странно ни звучало, но у современной Италии действительно есть чему поучиться в борьбе с терроризмом.

Три десятилетия внешней тишины

Крупные теракты в последние годы сотрясают Европу: Париж, Брюссель, Ницца, Берлин, Лондон, Москва, Стокгольм.

Последний же громкий теракт заставил вздрогнуть Италию в 1985 году во время атаки арабских террористов на билетную стойку израильской авиалинии в аэропорту в Риме, то есть целью атаки были даже не граждане Италии.

Тогда погибло 16 человек.

© AP Photo/ Gianni Foggia Зал вылета римского аэропорта Фьюмичино после террористической атаки. 1985 год

Это не значит, что за 32 последующих года в Италии не было террористических угроз. Буквально в конце этого марта в Венеции были задержаны четыре выходца из Косово, которые планировали взорвать мост Риальто.

Но каким-то образом Италии удается пока избежать крупных атак и массовой гибели людей. Почему так происходит?

Все предпосылки есть

Нельзя сказать, что Италия никому не нужна, и террористы не обращают на нее внимания, используя лишь как удобный трамплин, чтобы отправляться сеять хаос в страны севернее. Италия участвовала в войнах в Ираке, Афганистане, участвует сегодня в борьбе против ИГ*. Исламистам есть за что мстить Италии.

В Италии, в конце концов, находится и символическая цель исламистов — Ватикан.

Нельзя все списать и на то, что Италия — католическая страна и является неким культурным монолитом с закрытыми границами. В 2016 году в Италии проживало более пяти миллионов иностранцев (около 8,4% населения страны). Более того, Италия служит первым местом прибытия множества мигрантов самых разных убеждений из Африки и Ближнего Востока, а города Милан и Комо даже называют "хабами джихада" и логистическими базами исламистов.

Казалось бы, страна на южных границах Европы, наводненная прибывающими с различных войн исламскими радикалами, с крупными диаспорами, где выросло второе поколение мигрантов, которое так подвержено радикальной пропаганде в других частях Европы, должна испытывать на себе одну террористическую атаку за другой. Этого не происходит.

Что предпринимает Италия, чтобы избежать терактов?

Во-первых, с 2000-х годов в Италии систематически закрывали все официально неразрешенные мечети. Население не возражало по этому поводу. И даже наоборот — препятствовало появлению новых.

С проживающими примерно двумя миллионами мусульман в Италии в 2016 году в стране насчитывали всего восемь (!) разрешенных зарегистрированных мечетей (для сравнения: во Франции их было 2200, в Великобритании — 1500).

Исламских культурных центров и мест для моления в Италии сотни (около 800), но открыть мечеть — это надо пройти круги бюрократического ада и массу проверок. Одна из причин — ислам формально даже не признан в Италии религией, как католическая церковь, а, по данным Pew Research Center, в 2015 году 61% итальянцев и вовсе относились негативно к мусульманам.

Во-вторых, Италия без стеснения идет на быструю депортацию подозреваемых в симпатиях к терроризму.

В 2015 году министр внутренних дел Италии отмечал, что число депортаций выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом.

При этом поводом для депортации в Италии может быть даже факт того, что родители дают ребенку имя Джихад, или хвастовство в соцсетях, что группировка "Хамас" вызывает симпатии. Этого достаточно для проведения допросов, воспитательных бесед и, в случае угрозы, для отправки в тюрьму или депортации. При этом депортируют даже и тех, кто успел стать гражданином Италии, а в итальянских тюрьмах сегодня содержится пара сотен имамов.

Кстати, о лишении гражданства. Недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства лиц, причастных к террористической группировке ИГ*, а президент России сказал по этому же поводу: "Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства".

Население Италии и правозащитники не имеют особо весомых возражений, хотя вопросы о том, как сосуществует демократия и обеспечение безопасности в стране, поднимаются. "Оправдание терроризма может стать прелюдией к совершению теракта", — говорит спикер Amnesty International в Италии, но, по его мнению, должны быть прописаны четкие законодательные рамки, которые бы определяли необходимость депортации. Пока их нет. Решение остается за органами безопасности.

© AP Photo/ Gregorio Borgia Военнослужащие патрулируют улицу перед Колизеем, Италия. 2016 год

В-третьих, все 70-80-е годы в Италии свирепствовал террор ультралевых и ультраправых, не отставала в этом деле и мафия. За два десятилетия в Италии местные органы и службы безопасности прошли реальную школу борьбы с террором и сейчас пожинают плоды выученных ранее уроков.

В Италии пусть и не масштабно, но стабильно вкладываются в создание агентурных сетей и проведение разъяснительной работы с населением. Джихадистов зачастую сдают их же знакомые или случайные свидетели подозрительной деятельности, разговоров.

Выработанное за предыдущие годы террора политическое или, скорее, правозащитное равнодушие населения вкупе с повышенной секретностью работы спецслужб позволяет последним работать жестко и без оглядки на социальное возмущение.

В-четвертых, называется еще одна причина отсутствия террора в Италии. Это жесткий контроль за оружием итальянскими же преступными группировками. При организации крупного теракта исламисты с большой долей вероятности засветятся контактами с преступным миром, который находится под колпаком спецслужб.

Так или иначе, но стратегия Италии в борьбе с терроризмом, в отличие от других стран Европы, — это максимально возможное сокращение круга еще потенциальных террористов на ранней стадии. На подозреваемых или высказавших симпатии к террору не составляют годами файлы. При мелких криминальных нарушениях не закрывают глаза на идеологическую риторику, а сразу привлекают к ответственности.

Во Франции и Бельгии спецслужбы жалуются, что банально физически не успевают отслеживать всех потенциальных террористов. В Италии такой проблемы нет. Круг очерчен и мал.

Конец прекрасной эпохи не за горами?

Впрочем, не все так радужно. Специалисты предупреждают, что все дело пока в числах и что пока в Италии не столь много исламских мигрантов во втором поколении, как в других странах Европы.

Из Италии на джихад в Сирию и Ирак отправились всего около сотни человек и лишь с десяток имели гражданство Италии. Но к 2030 году число мусульман в стране удвоится.

Ожидается, что с ростом радикализации второго поколения и религиозно-культурного расслоения Италия может потерять свой сегодняшний иммунитет к террору. Жесткие антитеррористические меры Италии будут восприниматься мусульманской молодежью как антиисламские. И это приведет ее к дальнейшей радикализации и актам насилия.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ.