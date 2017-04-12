Как Италия избегает крупных терактов

Илья Плеханов, для РИА Новости
Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с Владимиром Путиным во вторник заявил, что видит насущную необходимость совместной активной борьбы двух стран с терроризмом, сотрудничества правоохранительных органов и специальных служб. В этот же день директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил: теракт в метро Санкт-Петербурга показал, что работа по антитеррору в России не в полной мере отвечает существующим угрозам.
Как бы это странно ни звучало, но у современной Италии действительно есть чему поучиться в борьбе с терроризмом.
Три десятилетия внешней тишины
Последний же громкий теракт заставил вздрогнуть Италию в 1985 году во время атаки арабских террористов на билетную стойку израильской авиалинии в аэропорту в Риме, то есть целью атаки были даже не граждане Италии.
Тогда погибло 16 человек.
Это не значит, что за 32 последующих года в Италии не было террористических угроз. Буквально в конце этого марта в Венеции были задержаны четыре выходца из Косово, которые планировали взорвать мост Риальто.
Но каким-то образом Италии удается пока избежать крупных атак и массовой гибели людей. Почему так происходит?
Все предпосылки есть
Нельзя сказать, что Италия никому не нужна, и террористы не обращают на нее внимания, используя лишь как удобный трамплин, чтобы отправляться сеять хаос в страны севернее. Италия участвовала в войнах в Ираке, Афганистане, участвует сегодня в борьбе против ИГ*. Исламистам есть за что мстить Италии.
В Италии, в конце концов, находится и символическая цель исламистов — Ватикан.
Казалось бы, страна на южных границах Европы, наводненная прибывающими с различных войн исламскими радикалами, с крупными диаспорами, где выросло второе поколение мигрантов, которое так подвержено радикальной пропаганде в других частях Европы, должна испытывать на себе одну террористическую атаку за другой. Этого не происходит.
Что предпринимает Италия, чтобы избежать терактов?
Во-первых, с 2000-х годов в Италии систематически закрывали все официально неразрешенные мечети. Население не возражало по этому поводу. И даже наоборот — препятствовало появлению новых.
С проживающими примерно двумя миллионами мусульман в Италии в 2016 году в стране насчитывали всего восемь (!) разрешенных зарегистрированных мечетей (для сравнения: во Франции их было 2200, в Великобритании — 1500).
Во-вторых, Италия без стеснения идет на быструю депортацию подозреваемых в симпатиях к терроризму.
В 2015 году министр внутренних дел Италии отмечал, что число депортаций выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом.
При этом поводом для депортации в Италии может быть даже факт того, что родители дают ребенку имя Джихад, или хвастовство в соцсетях, что группировка "Хамас" вызывает симпатии. Этого достаточно для проведения допросов, воспитательных бесед и, в случае угрозы, для отправки в тюрьму или депортации. При этом депортируют даже и тех, кто успел стать гражданином Италии, а в итальянских тюрьмах сегодня содержится пара сотен имамов.
Население Италии и правозащитники не имеют особо весомых возражений, хотя вопросы о том, как сосуществует демократия и обеспечение безопасности в стране, поднимаются. "Оправдание терроризма может стать прелюдией к совершению теракта", — говорит спикер Amnesty International в Италии, но, по его мнению, должны быть прописаны четкие законодательные рамки, которые бы определяли необходимость депортации. Пока их нет. Решение остается за органами безопасности.
В-третьих, все 70-80-е годы в Италии свирепствовал террор ультралевых и ультраправых, не отставала в этом деле и мафия. За два десятилетия в Италии местные органы и службы безопасности прошли реальную школу борьбы с террором и сейчас пожинают плоды выученных ранее уроков.
В Италии пусть и не масштабно, но стабильно вкладываются в создание агентурных сетей и проведение разъяснительной работы с населением. Джихадистов зачастую сдают их же знакомые или случайные свидетели подозрительной деятельности, разговоров.
Выработанное за предыдущие годы террора политическое или, скорее, правозащитное равнодушие населения вкупе с повышенной секретностью работы спецслужб позволяет последним работать жестко и без оглядки на социальное возмущение.
Так или иначе, но стратегия Италии в борьбе с терроризмом, в отличие от других стран Европы, — это максимально возможное сокращение круга еще потенциальных террористов на ранней стадии. На подозреваемых или высказавших симпатии к террору не составляют годами файлы. При мелких криминальных нарушениях не закрывают глаза на идеологическую риторику, а сразу привлекают к ответственности.
Во Франции и Бельгии спецслужбы жалуются, что банально физически не успевают отслеживать всех потенциальных террористов. В Италии такой проблемы нет. Круг очерчен и мал.
Конец прекрасной эпохи не за горами?
Впрочем, не все так радужно. Специалисты предупреждают, что все дело пока в числах и что пока в Италии не столь много исламских мигрантов во втором поколении, как в других странах Европы.
Ожидается, что с ростом радикализации второго поколения и религиозно-культурного расслоения Италия может потерять свой сегодняшний иммунитет к террору. Жесткие антитеррористические меры Италии будут восприниматься мусульманской молодежью как антиисламские. И это приведет ее к дальнейшей радикализации и актам насилия.
*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ.