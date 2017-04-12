Вице-спикер Кнессета посоветовал пресс-секретарю Трампа подучить историю

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости. Израильский министр назвал возмутительными слова пресс-секретаря президента США Шона Спайсера о том, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер не использовал химическое оружие, а вице-спикер парламента посоветовал пресс-секретарю Белого дома подучить историю.

Спайсер оказался под огнем критики после того, как, в очередной раз обвиняя президента Сирии Башара Асада в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге для журналистов, что даже Гитлер до такого "не опускался".

"Спайсеру, пресс-секретарю Белого дома, срочно нужен учитель истории. Гитлер использовал химическое оружие в масштабах, которые человечество не знало до него и, надеюсь, не увидит после", — сказал вице-спикер израильского парламента Нахман Шай, который возглавляет в Кнессете лобби по связям с США.

Отравляющие вещества были основным средством уничтожения миллионов евреев в нацистских лагерях смерти, которые Спайсер назвал "центрами Холокоста".

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац назвал слова Спайсера возмутительными и призвал представителя Белого дома извиниться или уйти в отставку. "Есть моральные обязательства, которые стоят выше политических соображений", — написал он в микроблоге Twitter.

Позднее Спайсер публично извинился и признал, что сравнение было неуместным.

Кац в ответ назвал инцидент исчерпанным.

"Спайсер правильно сделал, что извинился", — написал он, подчеркнув значимость сохранения исторической правды о шести миллионах жертвах геноцида европейского еврейства в годы Второй мировой войны.

Первые лица в израильском руководстве оставили слова Спайсера без комментариев. Значительная часть израильтян сейчас в отпусках и на каникулах по случаю иудейского праздника Песах, который начался в понедельник и продлится до следующего вторника.