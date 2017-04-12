Путин оценил, насколько опасна ситуация в Афганистане

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что для урегулирования ситуации в Афганистане никогда не придется использовать свои вооруженные силы и подразделения 201-й базы в Таджикистане, все проблемы внутри страны будут решены мирно, заявил президент России Владимир Путин.

Говоря о ситуации в этом регионе, Путин отметил, что "это очень опасное направление" для всех стран ОДКБ. Он напомнил, что с территории Афганистана были прорывы боевиков.

"Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов. Но мы знаем примеры прорыва крупных бандформирований, вот, на территории Киргизии, например, было такое несколько лет назад, когда приходилось применять вооруженные силы для борьбы с этими бандформированиями", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько это опасно для нашей страны, для РФ. Неслучайно в Таджикистане развернута и функционирует 201-я наша военная база. Это важный элемент стабильности в регионе. Поэтому первая угроза — это, конечно, угроза терроризма, она со стороны Афганистана, это очень-очень серьезно. Но что касается талибов, вы знаете, многие государства мира так или иначе в контакте с этой организацией ("Талибан"). Конечно, там очень много радикальных элементов. Но мы всегда, так же, как и наши партнеры, в том числе, кстати говоря, и представители Организации Объединенных Наций, исходим из того, что необходимо выстраивать отношения с любыми силами в Афганистане, исходя минимум из трех принципов: это признание конституции Афганистана, разоружение и достижение полного национального согласия", — сказал Путин.

"Мы очень рассчитываем на то, что нам никогда не придется использовать наши вооруженные силы, в том числе и наши подразделения 201-й базы в Таджикистане. Это одно из тревожных направлений, безусловно. Так же, как и афганская граница, имею в виду, что она очень протяженная, свыше тысячи километров, 1300 километров", — сказал Путин.

"Исходим из того, что мы, помогая законному правительству Афганистана вместе с другими участниками этого процесса урегулирования, в конченом итоге добьемся примирения и вывода Афганистана на путь мирного решения всех внутренних проблем и развитий", — заявил российский лидер.