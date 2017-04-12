МИД заявил о бесполезности ультиматумов в общении с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Попытки разговаривать с Москвой языком ультиматумов бесполезны и контрпродуктивны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова перед началом переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Госсекретарь США прибыл в Москву накануне. В среду он обсудит с российским министром иностранных дел ситуацию в Сирии и вопросы двусторонних отношений.

Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву "выбирать" между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.

"Игра мускулами"

По словам Захаровой, российские власти не рассматривают слова американского дипломата на встрече глав МИД "Большой семерки" как ультиматум.

"В принципе, это одна из тактик переговорного процесса — обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов", — заявила Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Дипломат считает, что подобная тактика является обычной для Вашингтона — "играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров".

Мария Захарова отметила также, что язык ультиматумов в переговорах с Москвой бесполезен.

"Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", — подчеркнула она.

Понять позицию Вашингтона

Представитель МИД рассказала, что Москва не стала отменять визит госсекретаря после ударов США по Сирии, чтобы понять "стратегию" Вашингтона.

"Нам непонятно, что они будут делать в Сирии. И не только нам. Никому непонятно, что они будут делать на Ближнем Востоке, потому что Ближний Восток — очень сложный регион, извините за эту банальность", — сказала Захарова.

По ее словам, в Москве также хотят узнать позицию США и по другим международным вопросам. В их числе она назвала политику Вашингтона в отношении Ирана, а также ситуацию в Афганистане и Северной Корее.

"Конечно, для нас принципиально важным является вопрос, как американцы видят российско-американские отношения, потому что, честно говоря, мы прошли разные стадии и я думаю, что уже нужно сделать выводы определенные, нужно сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому как они видят развитие этих отношений, насколько они заинтересованы и какова стратегия — это тоже очень важный вопрос", — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Разговор будет жестким"

Накануне исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в центре внимания во время переговоров в Москве станет судьба сирийского лидера Башара Асада. Американский дипломат отметил, что Москва "должна принять решение" о дальнейшей поддержке режима Асада.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Тиллерсону в Москве предстоит жесткий разговор, однако стороны вряд ли договорятся.

"Что можно ожидать: американцы воспроизведут свою позицию, которая хорошо известна, прежде всего, по Сирии, а Россия воспроизведет свою позицию, которая тоже уже не раз озвучивалась. И, скорее всего, диалог на текущем этапе завершится и стороны разойдутся, ожидать каких-то прорывов сейчас наивно", — заявил эксперт, отметив, что "риски осложнений и скоротечной эскалации" по Сирии в последнее время серьезно возросли.

Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов также настроен не слишком оптимистично. По его мнению, "все, что не окажется явным провалом, можно считать успехом".

"В нынешних условиях задача заключается не только и не столько в том, чтобы продвигаться вперед, сколько в том, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений и стабилизировать их, пусть даже и на низком уровне", — сказал эксперт в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Судьба Асада

В Вашингтоне неоднократно требовали, чтобы политик покинул пост президента.

Во время визита своего госсекретаря в Москву президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Асада, опустившись до прямых оскорблений.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

Американский лидер также обрушился с критикой на Россию.

"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал он, намекая на химическую атаку в Идлибе, в которой США обвиняют сирийские войска.

Позднее, правда, Спайсер извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".

Между тем, демократы уже потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.