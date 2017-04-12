Могерини посетит Москву 24 апреля

МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини посетит Россию 24 апреля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. По данным Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), в ходе встречи стороны обсудят наиболее актуальные вопросы международной политики, в частности, конфликт в Сирии.

"24 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова Россию с рабочим визитом посетит Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель Председателя Европейской комиссии Ф. Могерини", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В свою ЕВС отмечает, что в ходе встречи стороны обсудят "наиболее актуальные вопросы международной политики, в частности, конфликт в Сирии". По ее информации, стороны также обсудят "ситуацию в Ливии, ближневосточный мирный процесс, Иран, Афганистан и конфликт на востоке Украины, а также двусторонние отношения".