В Гонконге работник отеля нашел тайник с поддельными купюрами на 2 млн евро

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Работник одного из отелей Гонконга обнаружил тайник, в котором хранились поддельные купюры на общую сумму два миллиона евро, пишет газета South China Morning Post. © РИА Новости. Дмитрий Знаменский В Парагвае конфисковали десятки тонн венесуэльских денег

Фальшивые банкноты нашли в подвесном потолке в гостинице Intercontinental Grand Stanford. В двух сумках лежали четыре тысячи купюр номиналом 500 евро.

Как рассказал газете источник в полиции, качество фальшивых денег достаточно высокое. Пока никаких арестов вслед за находкой не последовало. Идет расследование.