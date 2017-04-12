СМИ: самая тяжелая женщина в мире сбросила в индийской клинике 242 кг

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, похудела почти вдвое в индийской клинике города Мумбаи и сейчас весит около 260 килограммов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лечащего врача женщины доктора Муффазала Лакдавалу.

"На данный момент Иман сбросила 242 килограмма", — заявил Лакдавала.

Как сообщается, женщина была доставлена в клинику Мумбаи 11 февраля. Там она перенесла операцию по удалению значительной части желудка, что позволило сократить количество еды, которое она потребляет.

Также ей была прописана диета и физиотерапия. За несколько первых дней пребывания в больнице она сбросила 100 килограммов. По данным телеканала, темпы похудения Абдулати стали сюрпризом для врачей.

По информации телеканала, из-за ожирения женщина не покидала свой дом в течение 20 лет. Она перенесла инсульт и сейчас частично парализована. Также врачи нашли у нее редкое генетическое отклонение — мутацию в гене рецептора лептина. Как сообщается, Абдулати, возможно, первый человек в мире, чье ожирение связано с подобным отклонением. Любые мутации в гене рецептора лептина приводят к чрезмерному голоду и быстрому набору веса в первые месяцы жизни.