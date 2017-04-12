СМИ: полиция проверяет "исламистский след" в деле о взрывах в Дортмунде

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Полиция ФРГ рассматривает "исламистский след" в деле о взрывах в Дортмунде возле автобуса футбольной команды "Боруссия Дортмунд", но не исключает, что инициаторы взрыва намеренно навели правоохранителей на ложный след, сообщает в среду газета Sueddeutsche Zeitung. © REUTERS СМИ сообщили о полицейском, пострадавшем при взрыве в Дортмунде

По информации газеты, правоохранительные органы проверяют записку, найденную на месте ЧП. В записке якобы написано "Во имя Аллаха, милостивого, щедрого". Кроме этого, в записке утверждается, что немецкие самолеты "Торнадо" участвуют в "убийствах мусульман в так называемом "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ). Подписи в записке нет.

Ранее сообщалось, что полиция также подозревает, что за взрывами могут стоять готовые к насилию футбольные фанаты.

Сообщается, что изучением записки занимаются ученые-исламоведы и судмедэксперты, делать какие-либо выводы по оценке специалистов пока рано.

По информации СМИ, в результате взрывов пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.