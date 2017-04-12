СМИ: следствие проверяет связь взрывов в Дортмунде с антифашистами

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Генпрокуратура, которая ведет расследование дела о взрывах в Дортмунде, проверяет связь случившегося с сообществами так называемых антифашистов, сообщает DPA. © AP Photo/ Martin Meissner СМИ: полиция проверяет "исламистский след" в деле о взрывах в Дортмунде

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили, что около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. По информации СМИ, в результате взрывов пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. На месте взрывов было найдено письмо, содержащее указание на исламистский след, специалисты его проверяют.

По информации агентства, во вторник в интернете была распространена вторая записка в стиле антифа, в ней сообщалось, что автобус был атакован как "символ политики BVB (аббревиатура клуба)", поскольку клуб якобы недостаточно активно выступает против расистов, нацистов и правых популистов.