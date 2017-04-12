СНБО Украины провел испытательные ракетные пуски

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Главный ситуационный центр Украины в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) получил в распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны, с помощью этого пункта проведены испытательные ракетные пуски, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, с помощью этого командного пункта секретарь СНБО Александр Турчинов "руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места".

При этом в пресс-службе не уточнили, какие ракеты использовали при испытании и на какой территории был осуществлен запуск.

Как добавили в ведомстве, мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио — и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.