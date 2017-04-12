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В мире

Трамп назвал Асада "животным" и раскритиковал Россию

11:2612.04.2017
(обновлено: 11:28 12.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опустился до прямых оскорблений в адрес сирийского лидера Башара Асада, назвав его "животным". Также Трамп раскритиковал Москву за поддержку властей Сирии.

Многотысячный митинг в поддержку президента страны Башара Асада. Архивное фото
© РИА Новости. Рустам Бузанов
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Громкие заявления Трампа прозвучали во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Американский дипломат намерен обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии и другие международные вопросы.

Несдержанность Трампа

В Вашингтоне неоднократно требовали, чтобы сирийский президент Башар Асад покинул свой пост. Однако обычно американцы были более сдержаны в формулировках.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

Американский лидер также обрушился с критикой на Россию.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.

Спайсер "переплюнул" шефа

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал он.

Комментарий Спайсера был посвящен ситуации вокруг химической атаки в Идлибе в начале апреля. Вашингтон обвинил в этом правительственные войска и через несколько дней нанес ракетный удар по сирийской авиабазе.

При этом американские власти не привели никаких доказательств этого и проигнорировали призыв Москвы тщательно расследовать инцидент в Идлибе.

Задний ход

Президент США Дональд Трамп во время обращения из-за ракетных ударов по Сирии
© AP Photo/ Alex Brandon
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После брифинга журналисты попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Правда, позднее Спайсер извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".

"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил Спайсер.

Между тем, слова пресс-секретаря президента раскритиковали и американские политики. Так, демократы уже потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.

"Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя", — заявила лидер Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси.

"Либо он (Спайсер — ред.) говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его", — добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Архивное офто
© AP Photo/ Evan Vucci
В США требуют отставки пресс-секретаря Трампа за сравнение Асада с Гитлером
Аналогичную позицию заняли и представители общественных организаций, в частности, генеральный директор Центра взаимоуважения Анны Франк в США Стивен Гольдштейн.

"Заявление Спайсера является самым ужасным оскорблением группы людей, которое мы когда-либо слышали от пресс-секретаря Белого дома", — заявил он, добавив, что Трамп должен "без промедления" уволить чиновника.

Реакция в России

На слова Спайсера отреагировали и в России. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев усомнился в адекватности людей, которые руководят Штатами.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
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"Когда в Вашингтоне говорят о том, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие", или, например, предлагают России обменять поддержку Асада на членство в G7, в геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор считает, что в новом президенте США разочаровались и в Европе.

"По-моему, даже европейцы с их вечно готовым "одобрямс" и слепой верой в силу круговой поруки начинают понимать, что с нынешней Америкой мир получил не очередное "избавление от проблем", а все усиливающуюся и доселе неизведанную головную боль", — отметил Косачев.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ России от поддержки Башара Асада, на чем настаивают в Вашингтоне и Лондоне, приведет к краху Сирии.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ, в аэропорту Внуково-2. 11 апреля 2017
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Трамп, Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — ред.) хотят убедить нас, что союз с Асадом не отвечает нашим интересам. А что могут предложить? Вручить ключи от Дамаска ан-Нусре* и ИГ*?" — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Сенатор также заявил, что "на земле с ИГ*, кроме сирийской армии, почти некому сражаться".

Слова Пушкова стали ответом на сообщения о разговоре между Терезой Мэй и Дональдом Трампом. Тогда два лидера согласились, что сейчас имеется "уникальная возможность" убедить Россию, что ее союз с режимом Башара Асада "не отвечает стратегическим интересам" Москвы.

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