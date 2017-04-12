Трамп назвал Асада "животным" и раскритиковал Россию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опустился до прямых оскорблений в адрес сирийского лидера Башара Асада, назвав его "животным". Также Трамп раскритиковал Москву за поддержку властей Сирии.
Несдержанность Трампа
В Вашингтоне неоднократно требовали, чтобы сирийский президент Башар Асад покинул свой пост. Однако обычно американцы были более сдержаны в формулировках.
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
Американский лидер также обрушился с критикой на Россию.
Спайсер "переплюнул" шефа
Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал он.
Комментарий Спайсера был посвящен ситуации вокруг химической атаки в Идлибе в начале апреля. Вашингтон обвинил в этом правительственные войска и через несколько дней нанес ракетный удар по сирийской авиабазе.
При этом американские власти не привели никаких доказательств этого и проигнорировали призыв Москвы тщательно расследовать инцидент в Идлибе.
Задний ход
Правда, позднее Спайсер извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".
"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил Спайсер.
Между тем, слова пресс-секретаря президента раскритиковали и американские политики. Так, демократы уже потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.
"Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя", — заявила лидер Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси.
"Либо он (Спайсер — ред.) говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его", — добавила она.
"Заявление Спайсера является самым ужасным оскорблением группы людей, которое мы когда-либо слышали от пресс-секретаря Белого дома", — заявил он, добавив, что Трамп должен "без промедления" уволить чиновника.
Реакция в России
На слова Спайсера отреагировали и в России. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев усомнился в адекватности людей, которые руководят Штатами.Facebook.
Сенатор считает, что в новом президенте США разочаровались и в Европе.
"По-моему, даже европейцы с их вечно готовым "одобрямс" и слепой верой в силу круговой поруки начинают понимать, что с нынешней Америкой мир получил не очередное "избавление от проблем", а все усиливающуюся и доселе неизведанную головную боль", — отметил Косачев.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ России от поддержки Башара Асада, на чем настаивают в Вашингтоне и Лондоне, приведет к краху Сирии.
Сенатор также заявил, что "на земле с ИГ*, кроме сирийской армии, почти некому сражаться".
Слова Пушкова стали ответом на сообщения о разговоре между Терезой Мэй и Дональдом Трампом. Тогда два лидера согласились, что сейчас имеется "уникальная возможность" убедить Россию, что ее союз с режимом Башара Асада "не отвечает стратегическим интересам" Москвы.