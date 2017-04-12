В Британии хакеров заподозрили во влиянии на референдум по Brexit

Референдум в Великобритании по вопросу выхода из ЕС (1597)

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Иностранные хакеры могли вмешаться в процесс проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, пытаясь повлиять на его результаты, предупреждают британские парламентарии.

Как пишет газета Telegraph со ссылкой на доклад парламентского комитета, официальный сайт, на котором британцы регистрировались, чтобы участвовать в голосовании, перестал работать всего за несколько часов до окончания регистрации, из-за чего ее пришлось продлить. По данным властей, имеются "указания" на то, что это могло произойти из-за мощной кибератаки.

Референдум по вопросу сохранения членства в ЕС прошел в Соединенном королевстве 23 июня 2016 года, за Brexit проголосовали 51,9% британцев. Премьер-министр Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС.

Парламентарии утверждают, что злоумышленники могли использовать ботнет – захваченные ими компьютеры, чтобы совершить DoS- атаку – так называемый "отказ в обслуживании".

Между тем, как сообщает издание Gurdian, в комитете точно не указали, кто именно мог стоять за атакой, однако упомянули, что "Китай и Россия используют когнитивный подход, основанный на понимании психологии масс".

При этом в докладе отмечается, что инцидент никак не повлиял на результаты референдума.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали в частности представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".