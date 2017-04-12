Генпрокуратура в Германии начала расследование после взрыва в Дортмунде

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура в немецком городе Карлсруэ начала расследование по факту взрывов, прогремевших во вторник вечером в немецком городе Дортмунд рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", сообщила в среду газета Welt.

По данным издания, расследование ведется по всем направлениям, полиция пока не исключила версии исламистского терроризма. Полиция также подозревает, что за взрывами могут стоять готовые к насилию футбольные фанаты.

Найденное на месте взрывов письмо, где заявляется об ответственности за произошедшее, специалисты проверяют на подлинность, заявила ранее прокурор Сандра Люке.

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили, что около автобуса команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва.

По информации СМИ, в результате взрывов пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартр и сопровождавший команду сотрудник полиции.