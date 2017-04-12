Три страны готовят общественные слушания по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Польша, Литва и Эстония планируют провести общественные слушания по проекту "Северный поток — 2", сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Для реализации проекта необходимо получить разрешения от РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.