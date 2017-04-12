Три страны готовят общественные слушания по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Польша, Литва и Эстония планируют провести общественные слушания по проекту "Северный поток — 2", сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.

"В "затрагиваемых сторонах", странах, которых строительства газопровода касается косвенно (Польша, Литва, Латвия, Эстония — ред.), мы также предложили свою помощь в проведении общественных слушаний. Мы уже получили соответствующие запросы о проведении общественных слушаний от Польши, Литвы и Эстонии", — сказал Боннел.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта необходимо получить разрешения от РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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