Рябков: нынешней риторике США свойственны примитив и хамство

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нынешней риторике США свойственны примитив и хамство, а также стремление продавливать уже готовые выводы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.

"Мы видим стремление продавить некие уже готовые выводы… Вообще примитив и хамство — это то, что очень свойственно нынешней риторике, доносящейся из Вашингтона. Будем надеяться, что это не станет содержанием американской политики", — сказал Рябков.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, категорически отрицавшие свою причастность к этой атаке, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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