В Турции на текстильной фабрике прогремел взрыв, десятки пострадавших

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв прогремел на текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции, госпитализировано 29 человек, сообщает телеканал NTV в среду.

Как сообщили местные власти, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции, которая возникла в нем, передает издание Milliyet. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.

Рабочих с фабрики эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага. Обстоятельства инцидента устанавливаются.