В Турции на текстильной фабрике прогремел взрыв, десятки пострадавших

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв прогремел на текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции, госпитализировано 29 человек, сообщает телеканал NTV в среду.
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama! Yaralılar var, kimyasal alarm verildi… https://t.co/8tV3ZRN1Q0 pic.twitter.com/GpBYK8cWxX— SuperHaber.com (@superhabercom) 12 апреля 2017 г.
Как сообщили местные власти, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции, которая возникла в нем, передает издание Milliyet. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.
Рабочих с фабрики эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага. Обстоятельства инцидента устанавливаются.