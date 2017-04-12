Власти Турции признали взрыв в Диярбакыре терактом

АНКАРА, 12 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу признал произошедший во вторник взрыв в городе Диярбакыр на юго-востоке страны терактом.

Во вторник мощный взрыв прогремел в районе Баглар Диярбакыра в 10:45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Ранее сообщалось о гибели одного человека, более 10 получили ранения. В среду турецкие СМИ сообщили, что число жертв возросло до трех. СМИ сообщили о возможном взрыве газового баллона, а Сойлу первоначально отверг возможность теракта.

"Взрыв в Диярбакыре – это теракт. Обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка", — сказал Сойлу в эфире телеканала NTV в среду.

Он добавил, что по подозрению в причастности к теракту задержаны пять человек.