СМИ сообщили о полицейском, пострадавшем при взрыве в Дортмунде

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал в результате взрывов, прогремевших во вторник вечером в немецком городе Дортмунд рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", пишет таблоид Bild.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем — футболисте "Боруссии" Марке Бартра. Он был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

По информации издания, офицер полиции ехал на мотоцикле перед автобусом команды "Боруссия", сопровождая ее к стадиону. Он пережил сильный шок.

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили, что около автобуса команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва.

Полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе правоохранители сообщили, что "взрывчатка могла быть заложена в ограждении возле автомобильной стоянки".