ЮНИСЕФ: "Боко Харам"* все чаще использует детей в качестве смертников

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам"* все чаще используют детей для осуществления атак смертников в странах Центральной и Западной Африки, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ЮНИСЕФ, с января 2014 года боевики использовали по меньшей мере 117 детей для осуществления атак в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. За первые три месяца 2017 года боевики использовали по меньшей мере 27 детей только на северо-востоке Нигерии, что почти приблизилось к показателям 2016 года, когда боевики использовали 30 детей.

ЮНИСЕФ отмечает, что в 2014 году боевики использовали 4 детей, в 2015 году уже 56. При этом детский дом ООН подчеркивает, что в большинстве случаев для осуществления атак используются девочки.

"Боко Харам"* — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.