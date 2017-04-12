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В мире

Посол США в Баку: у карабахского конфликта нет военного решения

Сюжет:
Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (300)
08:1912.04.2017
11240
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фото
© РИА Новости
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БАКУ, 12 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. У карабахского конфликта нет военного решения, для его урегулирования важны переговоры, заявил в среду посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Для урегулирования карабахского конфликта крайне важны мирные переговоры. У этого конфликта нет военного решения. Важно, чтобы стороны собрались вместе и работали над поиском мирного решения. Этот конфликт длится уже слишком долго", — приводит слова посла агентство Trend.

По словам дипломата, США очень активно работают посредством Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь сторонам вместе найти мирное решение этого конфликта.

"Мы должны помочь сторонам продвинуться вперед", — сказал Секута.

Говоря о новом сопредседателе Минской группы ОБСЕ от США Ричарде Хогланде, дипломат отметил, что тот "имеет большой опыт работы в государственном департаменте США, хорошо знает эту часть мира, и ранее работал с этой частью мира".

Баку. Архивное фото
© РИА Новости. Мурад Оруджев
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"Хогланд уже начал сотрудничать со своими коллегами из Франции и России, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, пообщаться с людьми, помочь свести вместе стороны конфликта и помочь им найти возможность добиться мирного урегулирования. Хогланд — очень энергичный и очень сильный игрок, и я думаю, что он действительно может помочь сдвинуть этот процесс", — сказал Секута.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил Глушко
То же самое говорили послы в Ливии, Ираке, Сирии..
Потом эти же послы "предложили" помочь в становлении "демократии".
А когда народы этих стран вместе с правительствами отказались, то США просто пришли и "установили" свою "демократию".
08:57
12.04.2017
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