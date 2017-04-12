СМИ: пассажир, насильно снятый с рейса United Airlines, остается в больнице

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пассажир, которого силой сняли с рейса авиакомпании United Airlines, находится в больнице Чикаго и заявляет о плохом самочувствии, передает телеканал WLKY.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов, затем сумму повысили до 800 долларов. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы, и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.

По данным телеканала, 69-летний Дэвид Дао заявил, что находится на лечении в больнице. "Все", — заявил он на вопрос о том, что именно ему повредили.

Как заявил адвокат семьи пострадавшего пассажира Стивен Голан, семья Дао благодарит всех, кто их поддержал. "Семья Дао хочет, чтобы мир знал, что они благодарны за молитвы, беспокойство и поддержку, которую получили. В настоящее время они сосредоточены на лечении доктора Дао", — заявил Голан.