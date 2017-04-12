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Строительство китайского аэродрома в Антарктиде начнется к 2018 году

06:3012.04.2017
(обновлено: 06:31 12.04.2017)
0700

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Строительство китайского аэродрома на антарктическом ледяном щите в Антарктиде начнется к 2018 году, заявил заместитель директора китайского Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бо.

Ребенок на фоне флага Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Ng Han Guan
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Во вторник завершилась 33-я арктическая экспедиция КНР, которая началась 2 ноября 2016 года. Ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон") с 256 членами экспедиции за 161 день преодолел около 31 тысячи морских миль.

"В начале аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу, поэтому строительство будет легким — нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии", — заявил Сунь Бо газете China Daily. По его словам, аэродром будет расположен возле китайской арктической станции "Чжуншань".

Он отметил, что строительство аэродрома должно начаться во время 34-й арктической экспедиции Китая, которая должна добраться до Антарктиды к концу этого года. Сунь Бо добавил, что в будущем Китай построит другие взлетно-посадочные полосы, чтобы аэродромом могли пользоваться и большие самолеты без специальных лыж.

Порт. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Сомов
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Как сообщалось ранее, в ходе экспедиции был завершен выбор площадки в море Росса, где будет построена пятая в Антарктиде научная станция Китая. В ходе экспедиции "Сюэлун" посетил все четыре существующие китайские научные станции в Антарктиде — "Чанчэн", "Чжуншань", "Кунлунь" и "Тайшань".

Китай начал проводить арктические научные экспедиции с 1999 года.

В конце декабря 2016 года Китай начал строительство первого отечественного ледокола. В настоящий момент у КНР есть научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун". Оно было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займет около двух лет.

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