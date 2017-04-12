В Боснии и Герцеговине телеведущую уволили за подработку проституткой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине уволили ведущую популярного в стране телеканала Pink, которая подрабатывала проституткой, сообщает издание The Sun.

Руководство телепрограммы анонсировало закрытие шоу, где Сенада Нуркич работала ведущей. Данное решение было принято после того, как скандальная личность призналась, что подрабатывает проституткой.

"Проституция ничем не отличается от других видов деятельности. Я не вижу ничего плохого в этом. Мне приходилось подрабатывать, чтобы выжить", — заявила Нуркич.

Как сообщают местные СМИ, решение было принято на фоне постоянных жалоб от зрителей, которые были недовольны поведением Нуркич.

Проституция в Боснии и Герцеговине запрещена, однако это не смутило телеведущую, сделавшую такое провокационное заявление.