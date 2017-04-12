В Боснии и Герцеговине телеведущую уволили за подработку проституткой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине уволили ведущую популярного в стране телеканала Pink, которая подрабатывала проституткой, сообщает издание The Sun.
"Проституция ничем не отличается от других видов деятельности. Я не вижу ничего плохого в этом. Мне приходилось подрабатывать, чтобы выжить", — заявила Нуркич.
Как сообщают местные СМИ, решение было принято на фоне постоянных жалоб от зрителей, которые были недовольны поведением Нуркич.
Проституция в Боснии и Герцеговине запрещена, однако это не смутило телеведущую, сделавшую такое провокационное заявление.