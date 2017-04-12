СМИ узнали о дополнительных мерах безопасности на авиарейсах в Канаде

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил о введении дополнительных мер безопасности на авиарейсах, которые прибывают из ряда стран, передает телеканал CTV.
"Мы продолжаем оценивать необходимость обеспечения безопасности всех пассажиров, прибывающих в Канаду из разных уголков земли", — заявил Гарно. Он добавил, что на данный момент не существует ограничений, касательно проноса ноутбуков на борт рейсов, следующих в Канаду.
Как сообщил один из чиновников, объявленные Гарно меры, вероятно, будут незаметны для пассажиров.
Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.