СМИ узнали о дополнительных мерах безопасности на авиарейсах в Канаде

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил о введении дополнительных мер безопасности на авиарейсах, которые прибывают из ряда стран, передает телеканал CTV.

Как заявил Гарно, по соображениям безопасности он не может сообщить, какие именно меры были приняты. Он добавил, что дополнительная информация не будет раскрываться "до особого распоряжения".

"Мы продолжаем оценивать необходимость обеспечения безопасности всех пассажиров, прибывающих в Канаду из разных уголков земли", — заявил Гарно. Он добавил, что на данный момент не существует ограничений, касательно проноса ноутбуков на борт рейсов, следующих в Канаду.

Как сообщил один из чиновников, объявленные Гарно меры, вероятно, будут незаметны для пассажиров.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.