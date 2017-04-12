СМИ: ФБР имело ордер для отслеживания связей экс-советника Трампа

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФБР летом прошлого года получило секретный ордер от суда на отслеживание контактов бывшего советника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа в рамках расследования предполагаемых связей РФ с предвыборной кампанией в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, ФБР и Министерство юстиции получили соответствующее предписание, убедив судью суда по делам о надзоре за иностранными разведками, что есть вероятность того, что "Пейдж мог работать в качестве агента иностранного государства, в данном случае, России".

"Это подтверждает все мои подозрения насчет неправомерной и политически мотивированной слежки со стороны правительства. Мне нечего скрывать", — заявил Пейдж.

Ранее издание BuzzFeed опубликовало материал о том, что бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки. События, описываемые в публикации, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. Эту должность он получил лишь в 2016 году и на непродолжительное время. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики.

Именно в таком качестве, как пишет издание, его пытались завербовать "российские шпионы" — Виктор Подобный, Игорь Спорышев и Евгений Буряков. Первые двое, согласно утверждениям BuzzFeed, работали под прикрытием ООН и обладали дипломатической неприкосновенностью, а последний был сотрудником представительства "Внешэкономбанка" в Нью-Йорке. Информацию о таких встречах издание опубликовало со ссылкой на материалы судебного расследования, а также на самого Пейджа.

Публикация стала одной из последних в целой череде сообщений СМИ о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.