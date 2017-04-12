В Венесуэле продолжаются столкновения сторонников и противников президента

МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. В Венесуэле продолжаются протесты и столкновения сторонников и противников президента Николаса Мадуро.

Портал Nacional сообщает, что во вторник в городе Баркисимето штата Лара манифестация оппозиции была обстреляна вооруженными сторонниками властей, так называемыми "колективос". О пострадавших информации нет.

В то же время в городе Рубио штата Тачира оппозиционная манифестация была разогнана национальной гвардией Венесуэлы, есть данные о нескольких раненых.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.