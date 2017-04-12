СМИ: в Бразилии под следствием находятся девять министров

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Верховный суд Бразилии санкционировал начало расследования по делу о коррупции в отношении 108 политиков, включая девятерых министров правительства страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным, поступившим в распоряжение местного издания Daily O Estado de S.Paulo, помимо девяти министров, в список попали три губернатора, 29 сенаторов и 42 депутата нижней палаты конгресса. По информации издания, показания, которые дали бывшие и нынешние руководители скандально известной компании Odebrecht, являются достаточными для начала расследования в отношении политиков.

Представители Верховного суда отказались от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.