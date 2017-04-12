Трамп выдвинул Джона Салливана на должность первого замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста и бывшего чиновника Джона Салливана на должность первого заместителя госсекретаря, сообщил во вторник Белый дом.

Ранее в госдепартаменте было две подобных должности — первый заместитель госсекретаря без уточнения круга полномочий, а также первый заместитель по управлению и ресурсам.

Салливан будет совмещать обе эти должности "без дополнительной компенсации", отмечается в заявлении Белого дома. Его кандидатуру Салливана должен утвердить сенат.

Салливан является партнером вашингтонского офиса консалтинговой фирмы Mayer Brown LLP. В прошлом он занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли. В частности, в 2008-2009 годах он был первым замминистра торговли, в 2005-2007 главным юрисконсультом министерства торговли, до этого работал юрисконсультом в министерстве обороны и советником генпрокурора — главы министерства юстиции США. Салливан также работал в Верховном суде США.