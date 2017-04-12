В США завод по производству боеприпасов временно закрыли после взрыва

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Завод по производству боеприпасов в американском штате Миссури, где во вторник прогремел взрыв, был закрыт с целью расследования случившегося, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов Lake City Army Ammunition Plant в городе Индепенденс, погиб один человек и четверо пострадали.

По данным агентства, 1,8 тысячи сотрудников завода были отправлены домой. Местные власти пока не сообщают деталей происшествия. Расследованием случившегося занимаются специалисты по вопросам безопасности труда на рабочем месте.