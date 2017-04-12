На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на филиппинском острове Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 21.21 по времени UTC (00.21 мск) в 7,9 километрах к северу от населенного пункта Осиас (Osias). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.