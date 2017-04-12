Трамп заявил, что отправил к Корейскому полуострову "армаду"

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил "армаду" кораблей к берегам Корейского полуострова.

"Мы посылаем армаду. Очень мощную", — заявил Трамп в интервью Fox Business. "У нас есть подводные лодки. Очень мощные. Намного более мощные, чем авианосец. Вот что я могу вам сказать", — добавил президент США.

Относительно северокорейского лидера Ким Чен Ына Трамп заявил, что тот "поступает неправильно". На вопрос, здоров ли Ким Чен Ын психически, Трамп отвечал, что не знает, поскольку не знаком с лидером КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2, отмечало ранее агентство Ренхап.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).

Корейская война 1950-1953 годов формально не окончена, поскольку между КНДР и США, воевавшими под флагом ООН, было подписано лишь соглашение о перемирии. Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.