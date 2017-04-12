Немецкая полиция не подтвердила, что взрыв в Дортмунде был терактом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полиция Германии не подтверждает, что взрыв в Дортмунде был терактом, заявляет о высоком уровне безопасности на фоне произошедшего, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции города Грегора Ланге.

"Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", — приводит агентство слова Ланге.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.