В Дортмунде рядом с местом взрыва найдено письмо, следователи его изучают

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Рядом с местом взрыва в Дортмунде было найдено письмо, оно изучается следователями, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую прокуратуру.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако". Однако за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже стало известно, что рядом с транспортным средством произошло три взрыва, в результате чего пострадал. футболист "Боруссии" Марк Бартра.

Ранее полицейские сообщили, что атака была направлена на футболистов "Боруссии".