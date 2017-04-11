NYT: преступники из ОУН* стали "национальными героями" с согласия Киева

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Официальный Киев охотно искажает исторические факты в стремлении "обелить" преступников из ОУН-УПА*, а праворадикалы продолжают набирать вес в украинском публичном пространстве, считает колумнист The New York Times Эдуард Долинский.

По его словам, государственный Институт национальной памяти переписывает историю Второй мировой войны в угоду действующим властям, которые хотят видеть в членах ОУН* "народных героев". При этом многочисленные преступления националистов, как правило, замалчиваются.

"Сегодня многие прославляют активистов ОУН-УПА* как борцов за свободу. Но мало кто вспоминает об их идеологии, пропитанной антисемитизмом и ксенофобией. В своем стремлении "очистить" этнос ОУН* превратилась в соучастницу Холокоста. Ее члены также уничтожили порядка 100 тысяч поляков", — сказано в статье.

Автор полагает, что подобная ситуация может повториться и в наши дни. "Опасные правонационалистические группировки в последние годы укрепили свои позиции в политике", — предупреждает Долинский.

Так, участники факельного шествия, прошедшего 1 января 2017 года в Киеве, выкрикивали: "Евреи, прочь из страны". На следующий день сотрудники правоохранительных органов заявили, что марш националистов завершился "без антисемитских выпадов".

Долинский опасается, что ради "мирного сосуществования" с праворадикалами Киев готов пожертвовать безопасностью меньшинств, проживающих на территории Украины.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ