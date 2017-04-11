Порошенко подписал закон, который позволит заочно судить Януковича

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс страны в части заочного правосудия, который даст возможность украинскому следствию завершить уголовные дела против экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте Верховной рады.

Парламент Украины в середине марта принял в целом изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что после вступления в силу этот закон позволит начать судебный процесс по 190 делам, в том числе в отношении экс-президента Януковича. При этом против принятия законопроекта выступили ряд оппозиционных фракций. По словам оппозиционеров, под предлогом осуждения экс-президента принят закон, который существенно ограничивает полномочия защиты и увеличивает полномочия прокуроров.

Генпрокурор Украины в ноябре 2016 года зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении. Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования дела против Януковича, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. Однако Печерский районный суд Киева обязал адвокатов ознакомиться с материалами дела о государственной измене до 5 марта.

Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.